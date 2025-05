Riflettori sulla riapertura del ponte Mela, crollo del fatturato per le attività commerciali

«Sino ad ora il problema della chiusura del ponte Mela è stato collegato ai disagi degli spostamenti tra Milazzo e Barcellona, ma nessuno ha mai detto che le attività commerciali che si trovano a ridosso del ponte, sia lato Bastione, che lato Calderà, hanno accusato un calo di fatturato di oltre il 60 per cento». Ad affermarlo i titolari delle attività (pizzerie, bar, panifici, ristoranti) che sottolineano, soprattutto lato Barcellona, come l’interruzione forzata abbia determinato il mancato arrivo di tante persone da Milazzo. «Siamo allo stremo – affermano – speriamo che davvero si possa riaprire il ponte a giugno, così come promesso».

E per sollecitare le autorità il movimento 5 Stelle, nel fine settimana, ha promosso una manifestazione di protesta. Il rappresentante Michele Vacca, in presenza della coordinatrice provinciale del M5S Vera Giorgianni, del vice Giovanni Utano e dell’attivista Domenico Donato ha denunciato «l’isolamento di intere comunità da oltre unno», chiedendo «la completa ed immediata riapertura dell’infrastruttura» e ribadendo «che non è accettabile assistere in silenzio al disinteresse delle istituzioni, ai ritardi dell’iter amministrativo e all’assenza di soluzioni concrete da parte della Regione e della Città Metropolitana».

