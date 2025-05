Rassegna stampa 05-05-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Messina: acqua, pista ciclabile, parcheggi. Così Basile finisce sotto attacco

- Messina, a Mortelle l’ennesima estate “negata”: dalla spiaggia pericolosissimo accesso libero

IN PROVINCIA

- I cinque semafori di Novara di Sicilia, odissea per “lavori in corso”

- Riflettori sulla riapertura del ponte Mela, crollo del fatturato per le attività commerciali

- Capo d’Orlando, timori per l’invasione della movida: i residenti chiedono regole e garanzie

- Taormina vara l’azienda speciale per la gestione degli immobili, l’opposizione non ci sta