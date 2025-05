Messina, medaglia d'argento per il coro giovanile Note Colorate al Cantagiovani 2025

Con un secondo posto meritatissimo i ragazzi del coro giovanile Note Colorate ha portato alto il nome di Messina al Cantagiovani 2025, raccogliendo consensi unanimi. Medaglia d’argento per la formazione diretta dal maestro Giovanni Mundo che per la terza volta ha partecipato alla prestigiosa manifestazione internazionale ideata e diretta da Silvana Noschese che si è svolta il 2 e 3 maggio a Salerno, confrontandosi con quattro dei 12 cori che hanno partecipato.

A vincere la categoria C sono stati in ex aequo il coro irlandese “Claddagh Chamber Choir” e quello giovanile “Sympatheia” di Barcellona Pozzo di Gotto, diretto dalla maestra Salvina Miano. La giuria che ha valutato le formazioni era comopsta dai maestri Davide Benetti, Maurizio Sacquegna, Martina Burger, Fabrizio Vestri, Carlo Intoccia. Per la prima volta nella storia del Cantagiovani e di molti altri concorsi nazionali, sono state due realtà corali siciliane e della provincia messinese ad aver conquistato il primo ed il secondo posto di categoria. Nella categoria C in cui ha gareggiato, “Polifonia Sacra e Polifonia Profana”, il coro Note Colorate ha proposto il coro tematico “Multi unum corpus sumus” ispirato alle illuminanti idee di Papa Francesco relative all’incontro tra culture diverse, all’inclusione ed alla pace comprendeva i brani: Jubilate Deo (G. Scalici), Dies Irae (di M.J. Trotta), Ave Maria (J. Gallus; attribuito a T.L. da Victoria), Ara Pacis (E. Spinoccia); “con Jubilate Deo ed Ara Pacis abbiamo voluto portare un pezzo di coralità siciliana poichè entrambi gli autori sono infatti due eccellenze musicali della nostra terra che emergono nel panorama italiano”, ha spiegato il maestro Mundo che non ha nascosto la soddisfazione per il risultato raggiunto.