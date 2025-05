Messina, dibattito su "Libertà e eguaglianza": all'università la lezione del costituzionalista Gaetano Silvestri

L’aula magna del rettorato ha ospitato un incontro di studi dal titolo “Libertà ed Eguaglianza”. Dopo i saluti istituzionali della rettrice Giovanna Spatari, l’iniziativa è stata introdotta dal prof. Antonio Saitta, ordinario di Diritto costituzionale. La lezione è stata tenuta dal prof. Gaetano Silvestri, presidente emerito della Corte costituzionale. Erano presenti, tra gli altri, il prorettore vicario Giuseppe Giordano, l’ex sindaco di Messina Renato Accorinti (promotore dell’evento) e l’arcivescovo metropolita di Messina Lipari S. Lucia del Mela, mons. Giovanni Accolla.

“È un onore per me – ha detto la rettrice – accogliere tutti i presenti e, in particolare, il prof. Silvestri, il quale continua con generosità a mettere il suo sapere a disposizione del nostro Ateneo. L’incontro è aperto anche ai docenti delle Scuole cittadine nell’ambito delle attività di Terza missione che incoraggiano la sinergia istituzionale. Il tema di libertà ed eguaglianza è importantissimo in un contesto storico come quello attuale. Il dibattito sull’argomento, all’interno del mondo accademico ed anche scolastico, oggi è ancor più prezioso”.

“Ragionare sul tema di libertà e eguaglianza è sempre stato un classico del diritto moderno - ha dichiarato Saitta - sin dalla Rivoluzione francese. Il precorso di libertà ed eguaglianza nel tempo è sempre stato tortuoso e la sua parabola non è ancora completa poiché è soggetta ad alti e bassi che possono intaccare anche quelle libertà che sembravano conquistate. In alcuni momenti tra libertà ed eguaglianza vi è stata piena convergenza, la loro storia è ancora tutta da scrivere come dimostrano i tempi conflittuali che stiamo vivendo e che ci pongono dinanzi ad interrogativi ancora da risolvere”.

“L’indissolubile connubio che lega libertà ed eguaglianza – ha aggiunto Silvestri – è un tema complesso, ma fecondo di sviluppi per le sfide contemporanee e future. La sua ricca storia comincia dalla Filosofia greca e giunge fino ad oggi. Non avremo mai un sistema capace di realizzare pienamente la libertà e l’eguaglianza, due concetti in continua evoluzione. Per questo motivo bisogna incrementare sempre di più l’impegno affinché siano perfezionati tutti gli strumenti giuridici e sociali deputati alla difesa dei diritti fondamentali, della libertà, nelle sue forme vecchie e nuove, e dell’eguaglianza. Per assolvere a tale compito è necessario non arrendersi all’immobilismo che, a conti fatti, equivale a tornare clamorosamente indietro. È quanto sta accadendo attualmente nel mondo, falcidiato da guerre e conflitti che lacerano libertà ed eguaglianza perché non siamo stati capaci di migliorarci e di guardare oltre”.