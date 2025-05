Messina: acqua, pista ciclabile, parcheggi. Così Basile finisce sotto attacco

Non sono settimane facili, per il sindaco Federico Basile e la sua amministrazione. La modalità con la quale è stato annunciato il dietrofront sulla pista ciclabile di via del Vespro è un po’ l’emblema di questa fase di difficoltà. Anche perché proprio quello della viabilità è uno dei fronti aperti di un percorso che ha superato la metà strada, rispetto alle elezioni del 2022, e che ha ancora una prospettiva lunga – due anni – rispetto alle prossime urne.

Un periodo particolarmente caldo, in cui sindaco e assessori – ma anche partecipate – sembrano costretti ad alzare un muro a difesa del fortino, con l’input preciso di rispondere il meno possibile agli attacchi che sempre più frequenti giungono dall’esterno (i più incalzanti, peraltro, sono degli ex “amici”, come la senatrice Dafne Musolino e l’ex subcommissario al risanamento Marcello Scurria).

