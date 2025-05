Messina, a Mortelle l’ennesima estate “negata”: dalla spiaggia pericolosissimo accesso libero

Una brochure turistica degli anni d’oro recitava così: «Il più grande complesso balneare del mezzogiorno: 600 cabine, due piscine, bar, tavola calda». E una locandina ancora più datata, in bianco e nero, pubblicizzava «il più moderno e attrezzato complesso alberghiero-balneare del Meridione d’Italia in uno dei litorali più incantevoli del mondo». Come tutto questo si sia potuto tradurre, nel corso dei decenni, nella vergogna di ciò che resta del lido di Mortelle e che torniamo a pubblicare in queste pagine, resta uno dei grandi misteri di una città tremendamente autolesionista.

Il litorale, potenzialmente, resta meraviglioso. Ma attualmente, se si resta nell’ambito di ciò che potrebbe accadere potenzialmente, sono molto più concreti i pericoli che si corrono attorno a quello che sembra l’ideale set di un film dell’orrore. Ideale perché non servirebbe nemmeno chissà quale budget per l’allestimento: è già tutto lì.

