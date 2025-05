I cinque semafori di Novara di Sicilia, odissea per “lavori in corso”

Sono cinque variamente collocati. Se li becchi tutti rossi è finita. Si fa per dire ovviamente, ma sono i prezzi automobilistici da pagare per chi vuole andare di questi tempi a Novara di Sicilia, il “meraviglioso paese” della provincia di Messina che per l’incuria di decenni rischiava di rimanere completamente isolato da entrambi i lati della regione. Di questi tempi infatti, partendo da Messina ed usciti dall’autostrada a Barcellona, superata Terme Vigliatore si lascia la Statale 113 per salire, come dicono in gergo i residenti “a Nuara”, percorrendo la famigerata Statale 185, e superato il paese di Mazzarrà Sant’Andrea inizia l’odissea dei “cinque semafori cinque” per raggiungere il bel paesello. Collocati per i classici “lavori in corso”. Il primo semaforo è al ponte di Mazzarrà, poi si prosegue e c’è il secondo semaforo, al cosiddetto “ponte del 1944”, e poi sono collocati gli altri in un percorso di undici chilometri. L’ultimo è prima di entrare in paese, quando si festeggia la “liberazione”.

