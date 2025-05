Capo d’Orlando, timori per l’invasione della movida: i residenti chiedono regole e garanzie

Nello scontro generazionale acceso a Capo d’Orlando dalla movida nell’isola pedonale entra a gamba tesa la minoranza consiliare chiedendo al presidente del Consiglio comunale, Cristian Gierotto, la convocazione di una conferenza dei capi gruppo per affrontare la problematica.

Un problema che rischia di acuire lo scontro anche perché il Comitato dei cittadini, residenti nell’area della movida, non arretra di un passo e rincara la dose contro il “baccanale” - come lo definisce - indicando specificatamente e pubblicamente chi, a loro parere, sarebbe fuori regola. La minoranza consiliare, con la richiesta d’urgenza inviata per conoscenza anche alla prefetta Cosima Di Stasi, al questore ed ai dirigenti delle forze dell’ordine, chiede alla conferenza dei capigruppo consiliari di «condividere le più opportune e tempestive iniziative, anche a seguito degli esposti dell’ing. Franco Valenti, in qualità di portavoce del “Comitato dei liberi cittadini che non ne possono più”».

