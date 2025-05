Argine del lago piccolo di Torre Faro “sfregiato” dalla presenza di rottami FOTO

Rifiuti inimmaginabili, per lo più resti di cassette o contenitori di plastica, ma anche un frigorifero e una ruota di bicicletta, sulla sponda del Lago piccolo di Torre Faro. Uno sfregio arrecato per fortuna solo all'argine pietroso del Pantano piccolo, senza che i rottami o l'osceno elettrodomestico finiscano nelle acque pulite, e quindi senza minacciare direttamente l'habitat lacustre e il lavoro dei molluschicoltori. Ma lo sfregio alla visuale del Lungolago pedonale, che si percorre tra le due staccionate, è comunque garantito e proprio stamattina la Città metropolitana ha ricevuto la segnalazione e interverrà , nei limiti del possibile. Forse, visto l'isolamento notturno di questa affascinante zona della Laguna, non guasterebbe un sistema di telecamere. Si potrebbero così applicare con buon margine di sicurezza le pene previste dalle recenti normative per il reato ambientale perpetrato in area di Riserva regionale.