Tumori a Capo d'Orlando, dalla ricerca arrivano buone notizie: le patologie oncologiche sono in calo

Rientra definitivamente un allarme che incombe su Capo d'Orlando da decenni. Si era infatti convinti che le morti per cancro di familiari, parenti, amici fossero troppe rispetto al resto d’Italia e tutte da addebitare a cause presenti sul territorio orlandino. Così si puntava il dito contro le onde elettromagnetiche sprigionate dalle decine di antenne installate sulla collina di San Martino oppure alla condotta d'acciaio ed amianto che scorre sotto i piedi degli orlandini per non parlare poi dell’inquinamento da traffico veicolare.

Lo studio di una ricercatrice calabrese ha adesso smentito tutti e tutto. A farlo è stata Federica Cristiano, 28 anni, specializzanda in Farmacologia all’Università di Messina, che si è aggiudicata la borsa di studio bandita dalla Coop Servizi Sociali per sostenere il progetto ideato dal prof. Antonino Mazzone, direttore del Dipartimento medico dell’Asst Ovest Milanese di Legnano.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale