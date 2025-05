S. Teresa di Riva, strisce blu e multe sbagliate: la ditta corre subito ai ripari

Non è rimasto impassibile il Comune di S. Teresa di Riva alla segnalazione della “Gazzetta del Sud” su una grave inadempienza che andava avanti da quattro mesi nella gestione dei parcheggi a pagamento.

L’anomalia riguardava il sistema sanzionatorio, gestito direttamente dalla ditta con gli ausiliari della sosta, con l’emissione di avvisi di accertamento per mancato pagamento della sosta per un importo di 4 euro anche nei casi di esposizione del tagliando scaduto, nei quali secondo il capitolato va invece applicato l’importo relativo al tempo della sosta dall’orario di scadenza del biglietto sino a fine turno. Se, ad esempio, un veicolo espone un tagliando di pagamento dell’importo di 2 euro con validità dalle 16 alle 18, l’ausiliario che accerta la presenza dell’auto nello stallo oltre l’orario deve emettere un avviso di 2 euro, per far pagare all’utente le restanti due ore fino a fine turno.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale