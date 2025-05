Giovane in ospedale dopo un'aggressione nel centro di Messina

Non c’è stata una vera e propria rissa all’origine dell’aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri a piazza Antonello. Un uomo di 27 anni ha fermato una volante della polizia che transitava da corso Cavour, sostenendo di essere stato colpito a pugni da due soggetti, che lui affermava di non conoscere. L’uomo si è recato all’ospedale Piemonte, dove è stato medicato. Al momento nessuna formale denuncia-querela, necessaria per procedere trattandosi di lesioni personali non gravi, è stata presentata dalla persona aggredita.

IN AGGIORNAMENTO