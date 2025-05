L’impegno umanitario di Chiara: da Messina alle zone più “calde” del Sudan

«La mia famiglia è il pensiero felice che mi accompagna a ogni viaggio, il mio porto sicuro dove tornare. Con il loro esempio, il loro supporto, riesco a vivere ogni viaggio sapendo che non sono sola». L'impegno e la passione sono quelli di sempre. Il teatro sullo sfondo dove si muove la cooperante messinese Chiara Zaccone, classe 1990, è il Sudan. In questi giorni l’organizzazione di cui fa parte ha lanciato l’allarme sulla crisi umanitaria, dove la guerra in corso da 2 anni ha causato oltre 30mila vittime, 12 milioni di sfollati e un incremento del 480% delle violenze sui minori. Ad aggravare il quadro la fame che colpisce 24 milioni di persone e la mancanza di acqua, irreperibile invece per 270mila persone.

