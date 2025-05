Vulcano, dopo cinque anni riaprirà la pozza dei fanghi

Ponte del 1° maggio sotto tono nelle Eolie per quanto riguarda le presenze turistiche, rispetto a quelle del periodo pasquale sui cui dati avevano impattato, positivamente, gli oltre 500 componenti della troupe del kolossal “The Odyssey” di Christopher Nolan.



In prospettiva turistica futura una importante notizia riguarda Vulcano. Proprio in queste ore viene posto un importante tassello verso la riapertura della pozza dei fanghi chiusa, ormai dal giugno del 2020, quando venne posta sotto sequestro dalla magistratura per degli illeciti edilizi: è stata, infatti, revocata l’ordinanza sindacale di interdizione.L’interdizione, susseguente al sequestro (rientrato dopo il ripristino dello stato dei luoghi), si era resa necessaria quale strumento di mitigazione del rischio connesso alle elevate emissioni di gas vulcanici che, a fasi alterne, si sono verificate sull’isola eoliana tra il 2021 (quando fu dichiarato lo stato di emergenza nazionale) e il 2024, quando la Protezione civile regionale segnalava la necessità di adottare più adeguate misure per la tutela della salute e della incolumità pubblica.