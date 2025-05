Molini Lo Presti a Milazzo, spazio alle proposte. Opere e investimenti per 18 milioni

Riqualificazione dei Molini Lo Presti: si passa alla fase operativa. Nella giornata di ieri è stata pubblicata, dalla Centrale di Committenza Consorzio tirrenico Ecosviluppo 2000, la manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di project financing, per l’affidamento in concessione della progettazione e dei lavori per il recupero e la rifunzionalizzazione del sito e degli immobili dell’opificio di via dei Mille. Il valore minimo complessivo stimato è di 18 milioni di euro. L’intervento è finanziato per 7 milioni e 720 mila euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per 280 mila euro con fondi del bilancio comunale e per la restante parte a carico dell’aggiudicatario della manifestazione di interesse.

Ecco il dettaglio: innanzitutto, un polo di promozione e commercio dei produttori e artigianali locali e del territorio denominato “Milae Eolian Experience”; quindi un hotel 4 stelle o superiore e ristorante, da ipotizzare agli ultimi piani, in modo che le diverse terrazze possano diventare rooftop, ed utilizzate a servizio delle strutture; spazi ristorativi, da intendere come bar, caffetterie, bistrot. Previsto anche un incubatore d’imprese, in collaborazione sempre con la Camera di Commercio di Messina; un polo di ricerca, con gli Istituti di vulcanologia e geofisica, Ispra, Arpa Sicilia e Ingv; un teatro/auditorium moderno e polifunzionale; sale per convegni e sale multimediali; uffici per attività istituzionali. Importante il raccordo con il porto.