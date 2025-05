Messina, risorse Fsc e opere “compensative”: il Piano strade da 70 milioni di euro

Non semplici rattoppi, buche da colmare e interventi tampone. O meglio, non solo quelli, comunque necessari per affrontare le troppe emergenze “esplose” lungo le strade della città. Quello presentato dal sindaco Federico Basile, dal vicesindaco Salvatore Mondello, dall’assessore Nino Carreri e dal direttore generale del Comune, Salvo Puccio, è un più ampio, più complesso e più completo Piano strade che, alla chiusura del cerchio dei finanziamenti attesi e più o meno certi, sfonderà il tetto dei 70 milioni di euro, spalmati su più anni.

Si parte da una base solida: 22 milioni di euro circa, cioè la somma tra i 16 milioni di un primo bando regionale con fondi Fsc “riservati” ai tre comuni metropolitani (Palermo, Catania e Messina) e i 6 milioni già stanziati dal Comune, con fondi propri, per il 2026 e che verranno investiti sulle strade dei villaggi. Quei 16 milioni regionali diventeranno, grazie ad un'intesa politica già raggiunta, 33,2 milioni e rappresenteranno il cuore dell'intero piano: un programma triennale che andrà in appalto a fine anno e interesserà 75,6 chilometri lineari di strade e 48.700 metri quadrati di marciapiedi e pertinenze.

