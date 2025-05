Ponte sullo Stretto, Morelli e Ciucci: “L’Europa ne ha già riconosciuto la valenza strategica”

È iniziato un mese cruciale per l’evolversi delle procedure relative alla realizzazione del collegamento stabile tra le sponde dello Stretto. Ed è significativo che anche la premier Giorgia Meloni, spezzando un lungo silenzio sull’argomento, in un’intervista rilasciata all’agenzia AdnKronos, parla del Ponte: «È un punto ambizioso del nostro programma, che condivido. Siamo stati la civiltà delle grandi edificazioni che stupivano il mondo, non possiamo intimidirci per un Ponte, anche se maestoso. Dopodiché sappiamo quante difficoltà comporti, ma tutto sta procedendo nella giusta direzione».

Sul piano operativo è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli, coordinatore del Cipess, a dettare i tempi. Il Comitato interministeriale, al quale spetta l’approvazione del progetto definitivo, sarà impegnato in una o più riunioni preparatorie, che verranno convocate entro il mese di maggio. I tempi indicati in passato sono inevitabilmente slittati, adesso l’orizzonte è fissato all’inizio dell’estate.

