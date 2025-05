“Il lavoro viaggia con noi", il tour per l’orientamento, la legalità e la sicurezza sbarca a Messina

Dopo il successo dello scorso anno, il truck tour "Il lavoro viaggia con noi - Un tour per l’orientamento, la legalità e la sicurezza” ha ripreso il suo viaggio con la seconda edizione del tour, un evento promosso per diffondere la cultura del lavoro etico e l'importanza dell'orientamento al lavoro e mercoledì 7 maggio arriverà a Messina per l’undicesima tappa. L’appuntamento, inserito anche nell’ambito dell’evento Opportunity Day (tre giornate dedicate all'orientamento, alla formazione e al lavoro, rivolte ai giovani under 35), ha ottenuto il patrocinio del Comune di Messina, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina.

Il truck sosterà presso la centrale Piazza Duomo, dalle 9 alle 14 in piazza Duomo, dove gli studenti avranno la possibilità di avere a disposizione, gratuitamente, professionisti specializzati nell’orientamento che li accompagneranno nell’acquisire consapevolezza delle proprie aspirazioni e competenze. I nostri orientatori potranno fornire consigli utili su come redigere un curriculum vitae efficace e sulle modalità di attivazione di un tirocinio formativo e orientamento, verificando le opportunità disponibili sul territorio.