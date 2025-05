Giardini Naxos, grande entusiasmo al passaggio della “Amerigo Vespucci”

Grande entusiasmo stamattina nella baia di Naxos per il passaggio della nave “Amerigo Vespucci”, il veliero scuola della Marina Italiana risalente al 1931. Impegnata nel Tour Mediterraneo, l’imbarcazione a tre alberi ha sfilato davanti alla costa di Taormina e Giardini Naxos, seguita da vicino da diverse barche e motoscafi che hanno potuto ammirare da vicino i suoi 101 metri di lunghezza. La nave è transitata davanti alla costa jonica durante il viaggio tra le tappe di Porto Empedocle e Reggio Calabria, riprendendo poi la navigazione verso Catania, dove rimarrà ancorata prima di ripartire in direzione di Reggio Calabria per l'undicesima tappa prevista fino al 6 maggio. Successivamente si sposterà a Palermo, Napoli, Cagliari, Gaeta, Civitavecchia, Livorno, fino all’arrivo a Genova previsto il 10 giugno. Quella di Porto Empedocle è stata la decima tappa del Tour Mediterraneo dell’Amerigo Vespucci, per rendere omaggio ad Agrigento, capitale italiana della Cultura 2025. A Giardini Naxos, dove il 14 gennaio l’Amministrazione comunale aveva presentato istanza affinché la “Amerigo Vespucci” inserisse nel suo giro tra i mari una sosta nel golfo naxiota, non è stata prevista una tappa ma solo un passaggio ravvicinato alla costa, sponsorizzato anche dall’Assessorato regionale al Turismo guidato dall’assessora Elvira Amata, presente nella cittadina naxiota insieme al sindaco Giorgio Stracuzzi e alla sua Amministrazione, con i quali ha osservato da un'imbarcazione il transito del veliero. Il Comune aveva dato appuntamento ai cittadini alle 9 in piazza Municipio, in quanto era stata prevista un’attività di accoglienza in città da parte dell’associazione culturale “Nasso” di Giardini Naxos, con il patrocinio dell’Amministrazione, con lo sbarco degli allievi dell’Accademia Navale di Livorno. L’attracco, però, non è avvenuto in quanto la tappa non è stata inserita nel Tour Mediterraneo e la nave a vela si è limitata ad una sfilata in mare, ammirata con grande apprezzamento dalla costa da cittadini e turisti.