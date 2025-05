“Fondazione Taormina” è realtà: la maggioranza “approva” De Luca

La maggioranza compatta e convinta dà il via libera, la minoranza invece si divide.

Approvata in Consiglio la costituzione della “Fondazione Taormina”, con l’ok a schema di statuto, business plan, relazione tecnica istruttoria. L’obiettivo è massimizzare e ottimizzare le risorse culturali e paesaggistiche, promuovere un turismo sostenibile e di qualità, rafforzare l’identità, destagionalizzare il flusso turistico, consolidare l’immagine della città a livello nazionale e internazionale e tutelare il “brand Taormina”.

Fondatore è il Comune e sono possibili altre partecipazioni come soci partecipanti e sostenitori; previsti come organi presidente, consiglio di indirizzo, sovrintendente, comitato scientifico e revisore dei conti.

La “Fondazione” otterrà dal Comune il 25% della tassa di soggiorno, con una previsione da 1,2 milioni nel 2026 a 1,3 milioni nel 2029, e avrà anche altre entrate come, ad esempio, la quota dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti del Teatro Antico in occasione degli spettacoli.

