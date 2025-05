Strade groviera a Messina, primi interventi tra fondi reali e fondi da inseguire

Si punta ad ottenere dallo Stato e dalla Regione quasi 70 milioni: 33 milioni fanno parte di quel tesoretto destinato dai fondi Fsc per le tre città metropolitane e ben 37 provengono dalle opere compensative chieste e ottenute dal Comune e dalla Città metropolitana in sede di trattativa con la Stretto di Messina e con il ministero. Questi ultimi 37 milioni arriveranno solo e quando il Cipess, il comitato interministeriale per la programmazione economica, approverà il progetto. Come la quota Fsc sarà pari a 33 milioni solo se i 50 milioni attualmente destinati alle tre città metropolitana diventeranno 100.

Conferenza stampa questa mattina al Comune del sindaco Federico Basile: all'ordine del giorno le strade groviera. Non c'è arteria sulle 1890 della città che non sia messa davvero male. E gli interventi tampone dell'Amam che costano circa 1 milione di euro all'anno non bastano e molto spesso non servono a molto. E allora ecco la strategia del Comune nei prossimi tre anni presentata nel Salone delle Bandiere.

Disponibili insomma adesso solo 22 milioni. Sedici dei fondi strutturali per ora fermi a 50 milioni per le tre città e 6 attinti da un mutuo accesso dal Comune. Appalti entro la fine dell'anno. La città sarà divisa in otto aree. I villaggi che saranno coperti dai 6 milioni del mutuo. Dal 2019 al 2025 sono stati spesi 11 milioni e mezzo, dodici milioni per le strade della città metropolitana. Ma nel biennio 2020 2021 durante l'epidemia Covid 11 milioni sono stati dirottati ai ristori.

Il cuore del nuovo piano si concentra su un importante programma triennale che interesserà 75,6 km di strade e 48.700 metri quadrati di marciapiedi e pertinenze. I lavori, distribuiti in otto aree, avranno un investimento complessivo di 33,2 milioni di euro, con un costo medio di 4,15 milioni per area. Gli interventi includeranno sia il rifacimento della pavimentazione stradale che la riqualificazione dei marciapiedi, per garantire maggiore accessibilità e sicurezza.

Interventi nei villaggi e opere compensative legate al ponte (2026–2028).

Parallelamente al centro urbano, il piano prevede:

6 milioni di euro nel 2026 per le strade dei villaggi (Area 9);

25 milioni di euro nel 2027 per le opere compensative del ponte (Area 10);

12 milioni di euro nel 2028 per le strade provinciali e ulteriori opere compensative (Area 11).