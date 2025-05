Milazzo, depuratore di Fossazzo: in gara il potenziamento da 11 milioni

Depuratore di Fossazzo, arriva finalmente la notizia che si attendeva da tempo. Il commissario straordinario unico alla depurazione e al riuso delle acque reflue, Fabio Fatuzzo, ha firmato l’approvazione del progetto dei lavori del secondo lotto per la ristrutturazione e adeguamento dell’impianto di depurazione di Milazzo. Lo comunica la Regione evidenziando che il provvedimento vede la luce dopo un lungo iter burocratico grazie proprio all’accelerazione imposta dal commissario coadiuvato dalla responsabile unica del procedimento, l’ingegnera Rosanna Grado. Il progetto esecutivo approvato – si sottolinea nella nota dell’ufficio del commissario regionale – è relativo all’adeguamento del depuratore già esistente in contrada Fossazzo, determinando, quando i lavori saranno terminati, l’uscita dell’agglomerato di Milazzo dalla procedura di infrazione comunitaria. Adesso si provvederà all’affidamento dell’esecuzione dei lavori con procedura di gara aperta a seguito di pubblicazione di un bando sulla base dei criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo massimo stimato dell’appalto per il secondo lotto della ristrutturazione e adeguamento dell’impianto di depurazione Fossazzo e della condotta sottomarina" è di 11 milioni e 183.016,44 euro (più Iva).

«Erano anni che Milazzo aspettava questo momento – ha affermato Fatuzzo – e adesso possiamo procedere, con la necessaria gara d’appalto, all’assegnazione dei lavori. Abbiamo dovuto superare tanti ostacoli di natura burocratica e, a tal proposito, voglio ringraziare la “rup” ingegnera Rosanna Grado per il lavoro svolto e il sindaco di Milazzo, Giuseppe Midili».

La notizia sicuramente sarà accolta positivamente dall’Amministrazione mamertina che fino al mese scorso aveva inviato dei solleciti alla struttura commissariale, evidenziando che Milazzo era, all’inizio, il primo comune a poter ricevere il via libera per l’appalto, ma poi inspiegabilmente – una volta che l’iter è passato da palazzo dell’Aquila a Palermo – aveva subito una serie di intoppi che l’hanno rallentato, relegandolo dietro agli interventi, già in corso di esecuzione a Furnari, Patti, Torregrotta, Sant’Agata di Militello e da ultimo a Messina. Chiaramente si spera in tempi celeri per individuare la ditta che dovrà eseguire i lavori. Un intervento ritenuto fondamentale. Milazzo infatti necessita ormai da tempo della seconda linea del depuratore, in grado di smaltire un carico inquinante di reflui per oltre 40.000 abitanti (la popolazione residente nel periodo estivo), garantendo tutto l’anno la gestione ordinaria del presidio depurativo di contrada Fossazzo. Il progetto della seconda linea, una volta pienamente funzionante, permetterà di coprire una platea più ampia di abitanti adeguando l’impianto e migliorando il funzionamento dei processi di depurazione che comunque grazie all’attività di manutenzione della ditta incaricata sta funzionando con più regolarità rispetto al passato soprattutto in estate.