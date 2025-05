Messina, la pista ciclabile della discordia: ecco come cambia in via Del Vespro VIDEO

Come cambierà la pista ciclabile per risolvere gli ostacoli? Il tragitto passerà sempre da via del Vespro. Non ci sarà una modifica del tragitto ma contromisure per consentire la sosta di fronte all’Asp. In quel tratto sarà allargato il marciapiedi che diventerà di 4 metri e che consentirà sia il passaggio delle due corsie di pista (quindi non più in strada) che lo spazio per i pedoni. Accanto al marciapiedi allargato ci sarà spazio per i posteggi riservati a chi deve andare agli ambulatori. Quindi, ci sarà la corsia per le auto di circa 3 metri (devono transitare i bus da quella strada), e ancora uno spazio per la sosta sul lato sinistro. Il marciapiedi opposto a quello dell’ingresso dell’Asp sarà invece lievemente ridotto.

Una soluzione che sarà più compatibile con le esigenze di chi deve posteggiare in quella zona? Parrebbe di sì, ma l’effetto sul campo darà il vero responso. «Ho chiesto ai dirigenti di porre maggiore attenzione nella fase di progettazione, affinché situazioni simili non si verifichino più in futuro», ha detto Basile. Il progetto della pista ciclabile di collegamento fra piazza Cairoli e la zona della Fiera è rimasto “top secret” fino all’avvio dei lavori partiti in sordina e senza la consueta inaugurazione con foto e post di rito a cui Palazzo Zanca ci ha abituato. In una città con scarsissima propensione all’uso della bici, questo progetto divide. Sul disegno del tracciato ci sono state due priorità: la realizzazione del tracciato per le due ruote ma, parimenti, il salvataggio di tutti i posti auto. E le soluzioni per contemperare queste esigenze sono state scelte non solo da progettisti e dirigenti. Ma evidentemente non condivise con l’Asp.