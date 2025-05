Messina, il quadro della Madonna per la prima volta a Dinnammare il Primo Maggio

Il quadro della Madonna di Dinnammare è stato portato al santuario posto in cima ai Peloritani il primo maggio: un evento straordinario legato all’anno giubilare. Di solito infatti, il quadro della “Vergine bimaris” (la Madonna col Bambino benedicente sostenuta da due delfini), una copia dell’opera ottocentesca realizzata dall’artista Michele Panebianco custodita insieme all’originale nella chiesa di San Giovanni Battista di Larderia, veniva portato in processione la notte fra il 3 e il 4 agosto per restare nel santuario tutto il mese, ha spiegato il rettore mons. Nino Caminiti; quest’anno, in occasione della festa della Madonna di Dinnammare (e quindi in quei giorni) sarà possibile lucrare l’indulgenza plenaria.

Giovedì mattina il corteo ha accompagnato il cammino della Vergine, retta a spalla dai portatori e il quadro è stato collocato dentro il santuario, accolto da tantissimi fedeli e da una rappresentanza del Comando forestale e della Marina militare.