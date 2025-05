Messina, ancora problemi con l'acqua: ditta del Risanamento danneggia la condotta. Problemi a Camaro

Ancora problemi con l'acqua. Nell'ambito dei lavori di risanamento di cui all'accordo quadro - "lavori di demolizione di manufatti abusivi ricadenti nella baraccopoli della città di messina", la ditta che sta eseguendo i lavori ha danneggiato il tratto di condotta che da pozzo Scordo serve l'area di Camaro San Paolo. Le squadre tecniche di AMAM sono già sul posto ed hanno avviato con tempestività i lavori di riparazione della condotta idrica, al fine di ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza. Pertanto la distribuzione in località Camaro San Paolo sarà interrota per le prossime 4 ore.