La gestione della discarica a Mazzarrà: il gup decide 16 rinvii a giudizio I NOMI

Si chiude con 16 rinvii a giudizio, tre proscioglimenti e una dichiarazione di prescrizione, ed erano le nove di sera passate quando il gup Pugliese ha letto la sentenza dopo una maratona giudiziaria iniziata in mattinata, la maxi udienza preliminare per l’inchiesta sul disastro ambientale della discarica di Mazzarrà S. Andrea, in contrada Zuppà.

Un procedimento che vedeva coinvolti 20 imputati - 19 persone e la società di gestione TirrenoAmbiente -, tra coloro che, amministratori pubblici e tecnici, si sono occupati in qualche modo della gestione della grande struttura di smaltimento, oggi definitivamente chiusa ma fonte di troppe problematiche complesse e soprattutto di grave inquinamento ambientale ancora oggi. E che in passato ha anche attirato, e forse li attira ancora, gli interessi mafiosi dei Barcellonesi e dei Mazzarroti.

Il dato centrale di ieri è l’accoglimento quasi integrale della richiesta di rinvio a giudizio che è stata formulata dalla sostituta della Dda peloritana Francesca Bonanzinga. Per i sedici imputati rinviati a giudizio l’inizio del processo è stato fissato per il prossimo 9 luglio sempre a Messina.

Tra loro ci sono tutte le figure pubbliche e private, locali e regionali, che in qualche modo hanno avuto a che fare con la discarica di contrada Zuppà, nei diversi ruoli che hanno ricoperto nel corso del tempo tra sindaci, amministratori e tecnici: Giuseppe Antonioli, Maurizio Bonasera, Roberto Campagna, Francesco Cannone, Salvatore Cocina, Maurizio Costa, Antonio Crisafulli, Antonia De Domenico, Calogero Foti, Sebastiano Giambò, Dario Grussu, Francesco Lo Cascio, Carmelo Navarra, Carmelo Pietrafitta, Alfio Raineri e Roberto Ravidà.

Il ventaglio di ipotesi di reato contestate è ampio in un arco temporale molto vasto, praticamente dalla realizzazione del grande sito di smaltimento dei rifiuti fino ai nostri giorni, l’ultimo sopralluogo del consulente tecnico dei pm è infatti del 6 luglio 2023. Vengono contestati in concreto i reati di gestione illecita di rifiuti, avvelenamento di acque, inquinamento ambientale e disastro ambientale.

“Escono” invece definitivamente dalla vicenda processuale con il proscioglimento da tutte le accuse i tre liquidatori della società TirrenoAmbiente che gestì la discarica, ovvero l’ex europarlamentare Sonia Alfano, Pierluigi Biffi e l’avvocato Francesco Cucinotta. Per quanto riguarda la loro posizione il gup Pugliese ha quindi accolto la teoria difensiva, che è stata ribadita anche ieri mattina dagli avvocati Fabio Repici, Sebastiano Campanella, Gabriele Cucinotta e Vito Pirrone: in estrema sintesi, anche alla luce della disciplina prevista dal codice civile, l’articolo è il 2489, l’assoluta estraneità della carica in questione alle vicende societarie, che non ha alcuna capacità d’intervento.

«Era infamante e ingiustificabile - commenta l’avvocato Repici -, l’accusa a Sonia Alfano di reati in concorso perfino con un concorrente esterno del clan mafioso responsabile dell’omicidio di suo padre. Il giudice l’ha anche certificata come ingiusta».

«Con il proscioglimento dell’avv. Francesco Cucinotta - commenta invece l’avvocato Sebastiano Campanella -, il gup ha affermato e sancito l’insussistenza di poteri idonei in capo alla figura del liquidatore al fine di poter adempiere alla bonifica del sito inquinato. Tra l’altro dalla ricostruzione contabile operata sulla società è stato appurato che la stessa versava in una situazione di decozione con un’esposizione debitoria pari ad euro 88.221.644 ed un patrimonio netto in negativo di euro 41.408.818. Del resto, l’avvocato Cucinotta aveva posto in essere tutti gli atti che rientravano nei suoi poteri, sempre nei limiti delle previsioni normative di cui all’art. 2489 c.c., in modo da scongiurare che si verificasse qualsiasi tipo di disastro sul sito della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea. In definitiva giustizia è fatta».

L’ultimo passaggio il gup l’ha consumato per la società TirrenoAmbiente, che era imputata come persona giuridica, per la quale ha dichiarato il “non doversi procedere per intervenuta prescrizione”.

Sul fronte delle parti civili il giudice le aveva già ammesse quasi tutte, tra enti pubblici, associazioni e privati cittadini. C’erano tra gli altri i ministeri dell’Ambiente e della Salute, i Comuni di Mazzarrà Sant’Andrea e Furnari, il Wwf, Legambiente, il Codacons, e parecchi cittadini che abitano nelle vicinanze della vera e propria “bomba ecologica” che è il sito di contrada Zuppà. Per tutti loro se ne riparlerà a conclusione del processo, in questa fase si è discusso solo della loro ammissione.