Il Comune di Messina pedala verso il futuro: oltre 100mila euro per la mobilità sostenibile con “MareMontiInBike”

Il Comune di Messina conquista un importante traguardo nella promozione della mobilità sostenibile, aggiudicandosi il bando nazionale "Bici in Comune" promosso da Sport e Salute. Il progetto vincente, dal titolo "MareMontiInBike", porterà in città un finanziamento di 113.000 euro, destinato a interventi per incentivare l’uso della bicicletta e valorizzare il territorio messinese.

Il piano d’azione si sviluppa su tre linee principali: infrastrutture, sicurezza e partecipazione attiva. Tra gli interventi chiave spiccano l’installazione di una stazione di mountain bike e bici a pedalata assistita presso Colli Sarrizzo – Quattro Strade, punto strategico per l’intermodalità, e la messa in sicurezza di un tratto di pista ciclabile tra il centro urbano e Torre Faro, con l’installazione di una barriera protettiva. Un elemento innovativo del progetto è l’introduzione della Gamification: un concorso con premi e bonus per stimolare l’uso quotidiano della bici, promuovendo un cambiamento culturale e sostenibile tra i cittadini.