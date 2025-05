Concerto e Primo Maggio, Piedimonte si riconferma pizzaiolo degli artisti

Il pizzaiolo degli artisti. Il maestro napoletano Enzo Piedimonte si riconferma punto di riferimento nel suo settore. Con le sue prelibatezze ha incantato presentatori, cantanti e ballerini che ieri si sono esibiti sul palco del Concertone del Primo Maggio, evento organizzato a Roma da Cgil, Cisl e Uil. Il pizzaiolo napoletano, ormai messinese di adozione, è stato riconfermato per il secondo anno come responsabile dell’Area Pizzeria dell’evento simbolo pensato dai sindacati per la Festa del Lavoro. Ha così regalato momenti di gusto ai tanti professionisti che nei giorni di prove, e soprattutto ieri, hanno fatto capolino nella zona ristorazione. Dalla classica pizza napoletana, declinata nelle versioni a cuore o a portafoglio, quanti hanno fatto tappa nel backstage hanno assaporato le specialità di Enzo Piedimonte.

“Stare dietro le quinte di un evento come il Concertone del Primo Maggio è una ricompensa per la dedizione che metto nel mio lavoro - spiega il maestro pizzaiolo -. La gente assiste allo spettacolo sul palco, realizzato grazie alla professionalità delle tante maestranze impegnate davanti e dietro le quinte. È importante lavorare in modo sicuro, degno e rispettoso per ciascuno come è stato più volte ribadito ieri. Il Primo Maggio è una giornata dedicata ai diritti di tutti”.