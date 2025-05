“The Odyssey”, terminate le riprese alle Eolie: le vele di Ulisse lasciano l’arcipelago

Si sono concluse nelle isole Eolie, con un paio di giorni di anticipo, rispetto al previsto,, le riprese del kolossal "The Odyssey" di Christopher Nolan con Matt Demon nei panni di Ulisse, Charlize Theron nel ruolo di Circe, Anne Hathaway (Penelope) Lupita Nyong’o (Clitennestra), Tom Holland (Telemaco). Le riprese hanno avuto come scenario i Faraglioni, tra Lipari e Vulcano, la Pietra del bagno e l'isolotto di Basiluzzo a Panarea. Il regista, gli attori e buona parte della troupe, circa 500 persone, hanno già lasciato l'isola, altri lo faranno tra oggi e domani. A Canneto, tirate in secco tutte le imbarcazioni della "flotta di Ulisse": nelle prossime ore saranno imbarcate sulla nave di linea in partenza da Lipari.

