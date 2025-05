Saitta: «Il Decreto sicurezza è incostituzionale e repressivo» L'INTERVISTA

Appello per una sicurezza democratica. Ecco la dura presa di posizione contro il decreto sicurezza promossa, tra gli altri, dai presidenti emeriti della Corte costituzionale Ugo De Siervo, Gaetano Silvestri, Gustavo Zagrebelsky e i vicepresidenti Enzo Cheli e Paolo Maddalena.

Professore Antonio Saitta, quali sono le ragioni che vi hanno portato a questa mobilitazione ?

«Il cosiddetto Dl sicurezza ha scosso la sensibilità di un gran numero di costituzionalisti perché con questo provvedimento il Governo ha violato regole fondamentali della nostra Costituzione, sia per quanto riguarda il procedimento seguito, che per i contenuti dell’atto. Intendiamoci, non è la prima volta che un disegno di legge viene trasformato in decreto legge o che si introducono una serie di nuovi reati dei quali non si avvertiva il bisogno, ma questa volta la gravità degli strappi ai principi costituzionali ha superato ogni precedente in qualità e quantità».

