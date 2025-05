Messina, iniziata la festa dell'1 Maggio al "Ringo": sport, animazione e musica

La festa è iniziata. Un 1 Maggio diverso per tanti messinesi. Un luogo dimenticato che torna a vivere. La Spiaggia del Ringo, per anni trascurata e sconosciuta alle nuove generazioni come luogo di balneazione, è oggi al centro di un’importante operazione di recupero e valorizzazione. Per celebrare questa rinascita, l’assessore Massimo Finocchiaro, in collaborazione con l’Associazione Centro Storico Messina, ha promosso un’iniziativa speciale: una giornata interamente dedicata alla Festa dei Lavoratori, proprio nella spiaggia del Ringo. Giovedì 1° Maggio 2025, dalle 10 alle 21, la spiaggia ospiterà una serie di attività gratuite aperte a tutta la cittadinanza. Animazione per adulti e bambini sarà curata da Messina Social City, mentre la società sportiva Team Volley Messina organizzerà tornei di beach volley. Dalle 16 alle 21, musica dal vivo e DJ set con Maurizio Presente e il gruppo Miscela Due animeranno il pomeriggio e la serata.