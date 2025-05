Le ferite di Stromboli: Sos a Schifani per l’isola patrimonio dell’umanità

Con l’approssimarsi dell'estate cresce a Stromboli l'ansia per gli interventi di messa in sicurezza dell'isola. Di tale stato si fa carico la Pro Loco Amo Stromboli in una lettera aperta a Renato Schifani non come commissario ma quale presidente della Regione. «All’indomani del disastroso incendio del 25 maggio 2022, che ha distrutto 248 ettari di vegetazione – viene evidenziato – la nostra associazione ha scritto a diverse autorità per chiedere misure immediate al fine di proteggere il territorio e i suoi abitanti. Le nostre preoccupazioni si sono rivelate fondate dopo l'alluvione del 12 agosto 2022 e altri eventi calamitosi, incluso quello di novembre 2024 che ha colpito Ginostra: tuttavia, malgrado questo e, nonostante, la stagione turistica porti su Stromboli fino a 4.000 visitatori al giorno, poco è stato fatto, negli ultimi tre anni, per migliorare la situazione. Le condizioni del territorio sono disastrose».

