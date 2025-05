Authority di Messina, arriva Rizzo: «I porti saranno il simbolo dell’Area integrata dello Stretto»

Un’Area dello Stretto sempre più integrata. La restituzione della cittadella fieristica ai messinesi. Una sterzata ai piani di bonifica e risanamento ambientale nella Zona falcata, compreso lo smantellamento dei vecchi depositi dell’Eurobunker. Un’accelerata ai progetti di rigenerazione urbana della Falce. Il recupero della Real Cittadella, anche come omaggio alla memoria di un messinese che si è battuto, più di ogni altro, per la riqualificazione e valorizzazione della fortezza secentesca in riva allo Stretto, il compianto prof. Franz Riccobono. L’eliminazione di ogni fenomeno di abusivismo sui terreni demaniali.

E ancora: una sinergia sempre più stretta ed efficace tra i porti dello Stretto, da Messina e Milazzo a Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Saline Joniche.

