Santa Teresa di Riva, la palestra della scuola “Petri”: i fondi arrivano dopo 38 mesi

Era il 23 febbraio 2022 quando l’amministrazione comunale di Santa Teresa di Riva inviò al ministero dell’Istruzione una richiesta di finanziamento per partecipare all’avviso emanato nell’ambito del Pnrr per un Piano di infrastrutture per lo sport nelle scuole, proponendo la costruzione di una palestra a servizio della scuola media “Lionello Petri”, priva di spazi al coperto per le attività sportive degli studenti.

Nei mesi successivi, la doccia fredda, in quanto il progetto si classificò al primo posto della graduatoria di quelli non ammessi a finanziamento. A distanza di 38 mesi, però, è arrivata la notizia inaspettata. Il Ministero ha infatti comunicato al Comune la disponibilità del finanziamento da 1.794.510 euro, grazie allo scorrimento della graduatoria, e ha chiesto se l’ente sia ancora interessato ad ottenere le somme. A renderlo noto in consiglio comunale è stato il sindaco Danilo Lo Giudice, sorpreso e allo stesso tempo soddisfatto che dopo oltre tre anni sia arrivata una notizia ormai insperata, comunicatagli dal direttore dell’Ufficio tecnico, il geom. Francesco Pagano. Entro il 9 maggio, il Comune dovrà confermare la volontà di utilizzare il finanziamento e potrà così contare su un importante somma per costruire l’impianto sportivo nell’area adiacente la scuola media di via Fratelli Lo Schiavo, oggi utilizzata dal Comune come deposito.

