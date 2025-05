Prevenzione incendi a Messina, c'è il piano 2025: sanzioni fino a 500 euro per i trasgressori

A seguito della deliberazione, il sindaco di Messina Federico Basile ha emanato oggi, 30 aprile 2025, l’ordinanza che stabilisce le misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d’interfaccia per l’anno in corso, nel periodo dal 15 maggio al 31 ottobre 2025. Il provvedimento rientra nelle iniziative strategiche per la tutela dell’ambiente, della sicurezza dei cittadini e per la mitigazione del rischio incendi, aggravato dalle condizioni climatiche sempre più estreme e favorevoli allo sviluppo e alla propagazione dei focolai.

Nel periodo sopra indicato, è fatto divieto assoluto, salvo diversa autorizzazione, di lasciare rifiuti o residui erbacei in prossimità di aree boscate o cespugliate; accendere fuochi, usare fiamme libere o dispositivi che possano generare faville o brace; fumare o gettare mozziconi dai veicoli in transito; usare fuochi d’artificio in aree non autorizzate; bruciare stoppie, residui di potature e sterpaglie.

Tra gli obblighi per i cittadini pulizia costante dei terreni incolti, con rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione secca; fascia di rispetto di almeno 20 metri libera da vegetazione combustibile lungo le strade e 10 metri intorno a fabbricati e impianti; rimozione e deposito in sicurezza dei materiali vegetali risultanti dalle operazioni di pulizia.