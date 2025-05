Porti dello Stretto, oggi il passaggio di consegne tra Ranieri e Rizzo

Il decreto del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini è arrivato ieri. L’avvocato Ciccio Rizzo, componente del direttivo nazionale di FdI, ha ricevuto i poteri commissariali, in attesa che si completi la procedura formale per la nomina a presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto. E oggi, con una breve cerimonia informale, si terrà il passaggio di consegne, tra il contrammiraglio Antonio Ranieri – che lascia il suo incarico di commissario ricoperto dall’autunno del 2023 e che si è già insediato al vertice della Direzione marittima della Liguria e della Capitaneria di porto di Genova – e l’avvocato eoliano.

Da quando scattò la prima riforma, quella che istituì le Autorità portuali italiane nel 1994, dopo la gestione del presidente Enzo Garofalo, alla guida dell’Authority dello Stretto non c’è più stato un messinese. Si sono passati il testimone il palermitano Dario Lo Bosco (oggi presidente nazionale di Italferr), il presidente, poi commissario napoletano Antonino De Simone, il pugliese Mario Paolo Mega, fino al reggino Antonio Ranieri. «Spero di fare un buon lavoro nell’interesse dei porti messinesi e calabresi e dei territori interessati, ringrazio il Governo per la fiducia accordatami», sono le prime parole del neocommissario Rizzo.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale