“Operazione STOP” nel Messinese. Sospeso un cantiere edile che impiegava il 50% degli operai in nero

Durante i controlli del personale del INL Sicilia in servizio a Messina - nell'ambito della campagna denominata “Operazione STOP (Sicurezza di Tutti gli Operatori)” - tra gli altri è stato ispezionato un cantiere edile in provincia, dove una ditta impiegava 4 lavoratori, 2 dei quali sono risultati privi di assunzione. È stato quindi adottato il provvedimento di sospensione dell’attività, con contestazione della sanzione di 2.500 euro, cui seguirà la maxi-sanzione per lavoro nero pari a 1.950 euro per ciascun lavoratore irregolare. Con separato provvedimento di prescrizione sono state contestate violazioni in materia di salute e sicurezza.