Messina, il grande organo Tamburini della Cattedrale si rifà il look

Sono stati consegnati fa i lavori di restauro del grande organo Tamburini della cattedrale di Messina un gioiello dell’arte organaria che richiama artisti di fama da ogni parte del mondo. Sarà la nota ditta Zanin di Codroipo in provincia di Udine a eseguire i lavori - sostenuti dal finanziamento della Conferenza episcopale italiana attraverso la donazione dell’8xmille alla chiesa cattolica e dall’arcidiocesi di Messina con l’Ente Basilica Cattedrale - che dovrebbero concludersi entro cinque anni. Lo strumento a trasmissione elettrica, costruito nel 1948, è il secondo organo d’Italia per numero di canne - ben 16mila - e fra i primi d’Europa si compone di un’unica consolle con cinque tastiere da 61 tasti, 170 registri e la pedaliera concava a raggiera.

“Il valore di quest’organo - ha spiegato Francesco Zanin - non è legato solo alla grandezza, ma anche per la tipologia di suono che riesce a riprodurre; uno strumento dalle caratteristiche abbastanza innovative per l’epoca in cui fu realizzato. Il restauro prevede non solo la pulizia delle canne dalla polvere che nel tempo si accumula “opacizzando” la sonorità, ma anche la manutenzione e riparazione dei mantici con la sostituzione dei materiali deteriorati; infine verrà fatta l’accordatura di tutte le canne distribuite nei vari corpi. Un progetto fortemente voluto dall’arcivescovo Giovanni Accolla, come ha sottolineato il direttore dell’Ufficio diocesano beni culturali e edilizia di culto mons. Lillo Maiorana, presente alla consegna dei lavori insieme al collaboratore per la sezione beni culturali Salvatore Perrone, al delegato per la Cattedrale mons. Roberto Romeo e al maestro d’organo don Giovanni Lombardo. Ad affiancare Zanin nel corso dei lavori che si svolgeranno per step, ci sarà fra gli altri il maestro organista Diego Cannizzaro, incaricato della compilazione delle schede di valutazione tecnica dello strumento, che ha avuto il piacere di esibirsi tantissime volte al Tamburini.