"L’Estate Addosso" a Messina: bando per 1000 giovani. Via alle domande dal 7 maggio 2025

Continuano le opportunità della Messina Social City a sostegno dei giovani messinesi. Dopo l’avviso pubblico per la formazione delle long list per le figure professionali di ausiliari e psicologi, viene pubblicato oggi il tanto atteso avviso di "Estate Addosso”, giunto alla sua quinta edizione. Un’iniziativa ormai consolidata che, nel corso degli anni, ha permesso a centinaia di ragazzi di vivere un’esperienza formativa e professionale presso enti pubblici e aziende private operanti in diversi settori.

Anche quest’anno saranno selezionati 1.000 beneficiari, giovani tra i 16 e i 25 anni, disoccupati o inoccupati da almeno un anno, che avranno l’opportunità di svolgere un percorso di due mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e il riconoscimento di una borsa di inclusione sociale. L’avviso è rivolto non solo ai giovani, ma anche agli enti pubblici e privati che vorranno ospitare i beneficiari garantendo loro esperienze di formazione e di inserimento lavorativo. La piattaforma per presentare le candidature sarà aperta dal 7 maggio al 26 maggio 2025.