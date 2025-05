La rissa del Venerdì Santo a Barcellona: "Daspo Willy" per i 4 responsabili

In seguito alle numerose segnalazioni giunte tramite il N.U.E. “112”, gli agenti (già presenti per gestire l'ordine durante la manifestazione religiosa) sono intervenuti per sedare la rissa a colpi di calci, pugni e l’utilizzo di spranghe, bottiglie e pietre.

In particolare, nei confronti di due dei citati soggetti, fratelli, entrambi con precedenti di polizia e già destinatari di provvedimenti adottati pochi mesi fa di analoghi divieti di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze di numerosi locali del centro di Barcellona P.G. per la durata di un anno, sono state adottate le più gravi misure di prevenzione del Divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento presenti nell’intera provincia di Messina, nonché del divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi, per un periodo di tre anni, con l’ulteriore prescrizione di presentarsi due volte a settimana presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto, per la durata di due anni. Quest’ultima prescrizione, come previsto dalla legge, è stata sottoposta al vaglio della competente Autorità Giudiziaria, che l’ha convalidata.

Al terzo arrestato e al minore denunciato a piede libero è stato invece vietato l’accesso ad una serie di locali pubblici situati nelle vie del centro prossime al luogo della rissa, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi, per la durata di un anno.