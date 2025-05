Il docente Unime Fabio Rossi fra i nuovi accademici della Crusca

Il corpo risulta dunque composto da 114 membri, suddivisi in 3 classi: gli accademici ordinari (48) e gli accademici corrispondenti, a loro volta suddivisi in italiani (29) ed esteri (37), oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accademico ad honorem.

E' la prima volta che un docente dell'Università di Messina entra a far parte della prestigiosa realtà. “Sono lusingato, per chi fa linguistica italiana entrare nell’Accademia della Crusca è la massima onorificenza; mi fa piacere rappresentare l’Università di Messina”.

Fabio Rossi (Roma, 1967) è professore ordinario di Linguistica italiana all’Università di Messina. Nel 1998 ha conseguito il dottorato di ricerca in Linguistica italiana presso l’Università di Firenze, dopo essersi laureato in Lettere alla Sapienza di Roma. Dal 1999 al 2002 ha lavorato come assegnista di ricerca presso l’Università di Ferrara. Nell’àmbito della storia della lingua italiana, Rossi è interessato soprattutto alla lingua della musica (trattatistica cinque-secentesca e librettistica ottocentesca), al parlato dei media, all’analisi sintattica e pragmatica della lingua parlata, alla didattica dell’italiano (anche come lingua straniera) e alle ideologie linguistiche. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, partecipazioni a convegni internazionali e collaborazioni con prestigiose istituzioni culturali (Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Accademia Nazionale dei Lincei) e con università italiane e straniere.