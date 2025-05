Il Centro migranti a Fondachelli, sei rinvii a giudizio per caporalato

Sei rinvii a giudizio e sette, tra proscioglimenti e prescrizioni, dopo l’udienza preliminare sul caso della gestione, nel 2016, del Centro per migranti minori “Carlo Rosselli”. Tra loro figurano l’ex sindaco di Fondachelli Fantina, il medico Marco Antonino Pettinato e l’attuale sindaco, il medico Francesco Pettinato, entrambi della stessa famiglia, promotori a vario titolo fino all’estate del 2016 della gestione dei centri di accoglienza per minori, nell’ambito della quale sarebbero emersi, a seguito delle indagini di carabinieri e polizia, gravi reati per l’intermediazione e lo sfruttamento del lavoro minorile.

