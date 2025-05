Il Capo merita una splendida riserva. Milazzo ci riprova: ed è la terza volta

Milazzo ci riprova. Per la terza volta punta ad ottenere il riconoscimento di riserva naturale per il promontorio del Capo. I primi due tentativi, nel 1996 e nel 2023 non sono andati a buon fine anche perché la Regione aveva deciso una stretta sui parchi e sulle riserve in quanto, per problemi economici, non era nelle condizioni di garantire una regolare gestione. Adesso che il presidente Schifani ha deciso l’istituzione dell’Agenzia regionale delle aree protette siciliane, nella città del Capo si ritiene che questo possa rappresentare un input importante per far sì che quello che dovrebbe essere scontato, vista la peculiarità del territorio, si trasformi in una certezza anche dal punto di vista normativo. Non sarà facile, lo chiariamo subito, ma la battaglia va iniziata e la parte pubblica (Comune, Area marina protetta) ha dalla sua parte anche il mondo dell’associazionismo che dagli anni ‘90 si è intestato questo impegno.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale