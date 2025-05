Furci Siculo, Lorena Quaranta nel cuore: il palazzetto ora porta il suo nome

Si è svolta stamani a Furci Siculo la cerimonia per l’intitolazione del Palazzetto dello Sport a Lorena Quaranta, uccisa dal fidanzato nel 2020 nel comune messinese. I genitori di Lorena, giunti da Favara, hanno ringraziato commossi tutti i partecipanti e rivolto agli alunni delle scuole cittadine e ai giovani presenti un messaggio: Denunciate sempre qualsiasi forma di violenza, anche quella apparentemente banale, non temete di chiedere aiuto, chi vi ama non può e non deve farvi del male.

Il sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilia, ha affermato: "Ringrazio coloro che si sono uniti a noi in questa giornata da incorniciare, ad iniziare dai cari amici dell’associazione 'Al Tuo Fianco Onlus' e mi auguro che questo importante messaggio per ricordare Lorena, parta dalla nostra cittadina e raggiunga il mondo intero. Sono convinto che solo la collaborazione fattiva tra le famiglie e le Istituzioni contribuisca a fare di questo mondo un mondo migliore. Il nome di Lorena sarà ricordato per sempre e la sua memoria, sempre viva, sarà raccolta da tutti coloro che verranno dopo di noi».