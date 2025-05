Anche Messina ha il suo “water-gate”: troppe le domande senza risposta

«L’acqua è sicura, è regolarmente testata, ma in questo momento non si può bere». Queste parole, così nette, il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Cuccì, non le ha pronunciate in consiglio comunale, seppur incalzato dal comitato Vogliamo l’acqua dal rubinetto («lei l’acqua la berrebbe?»), ma ancora una volta ai microfoni di Rtp. Il nocciolo della questione non cambia, la si può raccontare in mille modi, ma alla fine si torna sempre al punto fondamentale: ad oggi l’acqua che scorre dai rubinetti delle case dei messinesi non è potabile e non lo è da settembre, da quell’ordinanza sindacale che, non a caso, è tutt’ora in vigore. Che poi sia «una questione meramente procedurale», come ribadito dallo stesso Cuccì e come va ripetendo da mesi il sindaco Federico Basile, che del resto su quell’ordinanza c’ha messo firma e faccia, non cambia la sostanza delle cose.

L’acqua è testata, vengono fatti controlli periodici, del resto solo un folle immetterebbe nella rete idrica una sostanza nociva, quindi è sacrosanto evitare allarmismi, ma la potabilità “ai sensi di legge” è un’altra cosa. Così come un’altra cosa è prevista dal regolamento proprio dell’Amam, che all’articolo 3 recita: «Il Gestore garantisce che l’acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme».

