Messina, è arrivata la reliquia del bastone di San Francesco di Paola

Con l’arrivo a piazza Castronovo della reliquia del bastone custodita dai Frati minimi a Palermo, simbolo del lungo cammino fatto, segnato dalla fatica ma anche dalla gioia di donarsi per gli altri, si sono aperti i festeggiamenti per San Francesco di Paola, patrono della gente di mare, al quale è intitolata la chiesa santuario di fronte rada San Francesco. Un programma ricco di iniziative promosse dalla parrocchia Santa Maria dell’Arco con la confraternita intitolata al santo. Da domani 1 maggio a sabato 3 si svolgerà il triduo in preparazione alla festa che sarà predicato da mons. Giuseppe Costa: ogni pomeriggio dopo la preghiera e la meditazione alle 18 seguirà la celebrazione.

Domenica 4 maggio festa patronale alle 11 la messa solenne presieduta dal cardinale Paolo Romeo arcivescovo emerito di Palermo; alle 18 la processione del simulacro e della reliquia del bastone percorrerà le vie Istria, Libertà, Pola, viale Giostra, Concerie, Gasometro, Libertà, Canova, Garibaldi, piazza Castronovo (con sosta e preghiera di affidamento dei bambini e dei ragazzi della catechesi), Bellinzona, viale Regina Elena, rione Ogliastri, viale Regina Elena, Cuba, Brasile, Argentina, Duca degli Abruzzi, viale della Libertà (con sosta alla chiesa del Ringo), Brasile, Ecuador, Principessa Mafalda, Cuppari, Istria. Al termine della processione nell'area pedonale di via Concerie si svolgerà lo spettacolo del “Cavadduzzu e omu sabbaggiu”. Il terzo appuntamento importante legato all’anno giubilare sarà, domenica 11 maggio alle 17, il trasferimento del simulacro alla rada San Francesco e l’imbarco sulla nave della Caronte & Tourist per la suggestiva processione a mare: come hanno spiegato don Zampetti e il presidente del Centro interconfraternale diocesano Fortunato Marino, è la terza volta che si compie questo gesto per celebrare il legame di San Francesco di Paola con il mare; precedentemente era avvenuto nel 1970 a bordo della Filomena Matacena, nel 1989 sulla Archimede e nel 2003 sulla Giuseppe Franza. Il 2014 invece fu l’anno della rievocazione storica a bordo di una barca partita da Catona in Calabria. Tra gli eventi ricreativi dall’1 al 4 maggio sarà visitabile la mostra “San Francesco e la pietà popolare”.