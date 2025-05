A Messina aperti tutti i cimiteri il Primo Maggio

Il dipartimento servizi cimiteriali del Comune di Messina, in accordo con l'assessore Massimiliano Minutoli, comunica che mercoledì 30 aprile i cimiteri suburbani resteranno chiusi per il consueto riposo settimanale.

In occasione della festa del lavoro, giovedì Primo Maggio, tutti i cimiteri cittadini saranno invece regolarmente aperti al pubblico dalle 8 alle 13. Nella stessa giornata sarà garantito anche il servizio di accoglienza salme, sempre con orario di apertura dalle 8 alle 13.