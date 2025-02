Zona a traffico limitato a Milazzo: si valutano tariffe agevolate

In attesa dell’incontro con i residenti, in programma la prossima settimana, il sindaco ha “verificato” il pensiero degli operatori turistici del Tono in merito all’istituzione della Zona a traffico limitato nel periodo estivo. Un incontro giudicato dalle parti “proficuo” quello svoltosi a Palazzo dell’Aquila, anche se i diretti interessati, che hanno avanzato delle proposte per limitare al massimo le possibili criticità, mantengono (non potrebbe essere diversamente visto che si tratterà di una novità), delle perplessità. Tra le proposte avanzate dai commercianti, la possibilità di prevedere, per chi fa l’abbonamento al lido per un mese, di pagare di meno. Un’opportunità che va incontro ai proprietari dei stabilimenti balneari anche per poter mantenere la loro clientela. «Abbiamo presentato le nostre proposte e ci siamo confrontati con il sindaco Midili – hanno sottolineato i titolari delle attività turistiche (ristorazione e settore alberghiero) – per trovare insieme soluzioni utili a tutelare gli interessi sia nostri che dei bagnanti. Soprattutto di tutti quelli che abitualmente frequentano la riviera di Ponente.