Spettacolo alle Eolie: avvistate una ventina di tartarughe "caretta-caretta" nelle acque dell'arcipelago

Oltre una ventina di tartarughe della specie “Caretta caretta” sono state avvistate nel mare eoliano, durante una perlustrazione da parte dell’associazione Filicudi wildlife conservation che, nella piccola isola delle Eolie, gestisce il Centro di recupero tartarughe marine e, più in generale, è impegnata in tutto ciò che riguarda l’ambiente marino. «Tutti esemplari – afferma la biologa Monica Blasi, direttrice del Centro – in ottimo stato di salute. Tra le tartarughe avvistate, anche una piccolissima con un carapace di pochi centimetri e un maschio adulto di almeno 60 chilogrammi. Le Isole Eolie, nel mese di febbraio, si confermano area di svernamento per le tartarughe». In tema ambientale, da sottolineare la pulizia delle spiagge di Marina corta e Marina lunga a Lipari, ad opera delle associazioni Magazzino di mutuo soccorso, Marina corta Lipari Assocoda, Green trekking Eolie e di alcuni cittadini volontari. Vi hanno preso parte anche l’assessore Salvatore Puglisi e il consigliere comunale di maggioranza Christian Lampo.