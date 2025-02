Messina, il censimento ancora snobbato dalle famiglie

Partecipare era un obbligo di legge ma non tutti si sono preoccupati. Non aveva appassionato il questionario arrivato alle famiglie messinesi per il Censimento della popolazione indetto dal Comune di Messina. Una raccolta dati “per contarsi” che non aveva interessato i messinesi tanto che pochi giorni prima del 10 dicembre scorso, data in cui si è conclusa la fase di compilazione autonoma online del Censimento 2024, l’assessore ai servizi al cittadino Massimiliano Minutoli aveva invitato la popolazione ad adempiere a quello che era un vero e proprio obbligo. Fino a quel momento, infatti, solo il 38,23% delle famiglie coinvolte aveva completato il questionario. Il resto, che è poi la maggior parte, si era completamente disinteressato del Censimento. «Invitiamo tutte le famiglie che non hanno ancora partecipato a compilare il questionario al più presto, contribuendo così al successo del censimento e al futuro della nostra città» era stato l’appello di Minutoli pochi giorni prima che scattasse il termine ultimo per presentare il questionario. Le famiglie interessate avevano ricevuto dall’Istat una o più lettere di invito contenenti le credenziali (codice fiscale e password) per la compilazione autonoma online ma c’era anche la possibilità, per ci non aveva confidenza con la presentazione di documenti online di chiedere assistenza al personale comunale dedicato a questo servizio. «Partecipare al Censimento - avevano avvisato da Palazzo Zanca - è un obbligo di legge. Inoltre la mancata risposta comporta l’applicazione di sanzioni amministrative». Si sottolineava anche l’importanza di collaborare attivamente al Censimento, «al fine di contribuire a fornire un quadro accurato e aggiornato della popolazione nel nostro Comune».